Дві авіаційних бомби та арсенал боєприпасів знешкодили на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 15 березня. УНН. В Олександрійському районі піротехніки ДСНС знешкодили 27 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Про це поінформували в У ДСНС в області, повідомляє УНН.
Згідно з інформацією, до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що в Олександрійському районі під час земляних робіт знайдено предмети, схожі на застарілі боєприпаси.
По прибуттю групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону на місце події, було виявлено 2 авіабомби ФАБ-50, 10 одиниць 76 мм артснарядів та 15 одиниць 82 мм мінометних мін часів Другої світової війни.
А 14 березня саперами Управління ДСНС у Кіровоградській області 27 боєприпасів було знешкоджено на підривному майданчику.
Нагадаємо, схованку зі зброєю та боєприпасами виявили правоохоронці на Запоріжжі 15 березня.