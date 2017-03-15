Две авиационных бомбы и арсенал боеприпасов обезвредили в Кировоградской области

Согласно информации, в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в Александрийском районе во время земляных работ найдены предметы, похожие на устаревшие боеприпасы.

По прибытию группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда на место происшествия, были обнаружены 2 авиабомбы ФАБ-50, 10 единиц 76 мм артснарядов и 15 единиц 82 мм минометных мин времен Второй мировой войны.

А уже 14 марта саперами Управление ГосЧС в Кировоградской области 27 боеприпасов было обезврежено на подрывной площадке.

Напомним, тайник с оружием и боеприпасами обнаружили правоохранители в Запорожье 15 марта.