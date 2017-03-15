Две авиационных бомбы и арсенал боеприпасов обезвредили в Кировоградской области

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 40019 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 104546 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 119960 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 179027 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130665 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125178 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117582 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106524 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107554 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103914 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 15 марта. УНН. В Александрийском районе пиротехники ГосЧС обезвредили 27 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны. Об этом сообщили в УГосЧС в области, сообщает УНН.

Согласно информации, в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в Александрийском районе во время земляных работ найдены предметы, похожие на устаревшие боеприпасы.

По прибытию группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда на место происшествия, были обнаружены 2 авиабомбы ФАБ-50, 10 единиц 76 мм артснарядов и 15 единиц 82 мм минометных мин времен Второй мировой войны.

А уже 14 марта саперами Управление ГосЧС в Кировоградской области 27 боеприпасов было обезврежено на подрывной площадке.

Напомним, тайник с оружием и боеприпасами обнаружили правоохранители в Запорожье 15 марта.

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