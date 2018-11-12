Двадцятирічний півзахисник "Динамо" став найкращим футболістом туру ЧУ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Українська Прем’єр-Ліга завдяки експертній раді визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 15 туру чемпіонату УПЛ, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник “Динамо” Микола Шапаренко, який чудово проявив себе в матчі з “Маріуполем”. Він на три бали випередив півзахисника “Зорі” Артема Гордієнка.
До складу експертної ради потрапили: Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Віктор Грачов, Геннадій Орбу, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Артур Валерко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.
Додамо також, у номінації кращий наставник даного туру перемогу святкував інший представник “Динамо” — Олександр Хацкевич, який отримав середній бал 4,8 з 5-ти.