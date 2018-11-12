Двадцатилетний полузащитник "Динамо" стал лучшим футболистом тура ЧУ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Украинская Премьер-Лига благодаря экспертном совете определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 15 тура чемпионата УПЛ, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
По итогам голосования победу одержал полузащитник “Динамо” Николай Шапаренко, который прекрасно проявил себя в матче с “Мариуполем”. Он на три балла опередил полузащитника “Зари” Артема Гордиенко.
В состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Виктор Грачев, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Артур Валерко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.
Добавим также, в номинации лучший наставник данного тура победу праздновал другой представитель “Динамо” — Александр Хацкевич, который получил средний балл 4,8 из 5-ти.