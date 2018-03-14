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Двадцять футболістів викликано до збірної України U-21 на матчі відбору Євро-2019

Київ • УНН

 • 9782 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. До найближчих поєдинків проти словенців та англійців готуватимуться 20 футболістів молодіжної збірної України, повідомляє УНН з посиланням на ФФУ.

Після найближчого туру клубних чемпіонатів молодіжна збірна України U-21 розпочне підготовку до гостьового поєдинку відбірного турніру Євро-2019 проти однолітків з Англії (27 березня), репетицією перед яким стане виїзний спаринг зі Словенією 22-го числа.

Головний тренер команди Олександр Головко викликав на збір 20 футболістів:

Воротарі — Дмитро Безрук (“Чорноморець” Одеса), Володимир Маханьков (“Динамо” Київ).

Захисники — Василь Кравець (“Луго”, Іспанія), Іван Зотько (“Ельче”, Іспанія), Валерій Лучкевич (“Стандард”, Бельгія), Олександр Тимчик (“Зоря” Луганськ), Ігор Кирюханцев (“Маріуполь”), Павло Лук’янчук (“Верес” Рівне).

Півзахисники — Юрій Вакулко (“Партизан”, Сербія), Микола Шапаренко (“Динамо” Київ), Максим Луньов, Євген Чеберко (обидва — “Зоря” Луганськ), Олександр Піхальонок (“Маріуполь”), Євген Цимбалюк (“Олімпік” Донецьк), Олексій Гуцуляк, Мар’ян Швед (обидва — “Карпати” Львів), Максим Третьяков (“Чорноморець” Одеса).

Нападники — Артем Довбик (“Мідтьюланн”, Данія), Андрій Борячук (“Маріуполь”), Станіслав Біленький (“Олімпік” Донецьк).

Варто відзначити, що “жовто-блакитні” після 5 турів мають 8 очок, як і Нідерланди U-21 і займають 3 місце.

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