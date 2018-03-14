Двадцать футболистов вызван в сборную Украины U-21 на матче отбора Евро-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. До ближайших поединков против словенцев и англичан готовиться 20 футболистов молодежной сборной Украины, сообщает УНН со ссылкой на ФФУ.
После ближайшего тура клубных чемпионатов молодежная сборная Украины U-21 начнет подготовку к гостевому поединку отборочного турнира Евро-2019 против сверстников из Англии (27 марта), репетицией перед которым станет выездной спарринг со Словенией 22-го числа.
Главный тренер команды Александр Головко вызвал на сбор 20 футболистов:
Вратари — Дмитрий Безрук (“Черноморец” Одесса), Владимир Маханьков (“Динамо” Киев).
Защитники — Василий Кравец (“Луго”, Испания), Иван Зотько (“Эльче”, Испания), Валерий Лучкевич (“Стандард”, Бельгия), Александр Тимчик (“Заря” Луганск), Игорь Кирюханцев (“Мариуполь”), Павел Лукьянчук (“Верес” Ровно).
Полузащитники — Юрий Вакулко (“Партизан”, Сербия), Николай Шапаренко (“Динамо” Киев), Максим Лунев, Евгений Чеберко (оба — “Заря” Луганск), Александр Пихальонок (“Мариуполь”), Евгений Цимбалюк (“Олимпик” Донецк ), Алексей Гуцуляк, Марьян Швед (оба — “Карпаты” Львов), Максим Третьяков (“Черноморец” Одесса).
Нападавшие — Артем Довбик (“Мидтьюланн”, Дания), Андрей Борячук (“Мариуполь”), Станислав Беленький (“Олимпик” Донецк).
Стоит отметить, что “желто-голубые” после 5 туров имеют 8 очков, как и Нидерланды U-21 и занимают 3 место.