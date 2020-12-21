Двадцять депутатів не були на жодному засіданні Ради в грудні - КВУ

“За даними ВГО КВУ, 20 народних депутатів не були зареєстровані на жодному засіданні Ради в грудні. Ще 11 депутатів відвідали лише одне або два засідання Ради, 14 депутатів були зареєстровані на трьох засіданнях. Участь в усіх засіданнях взяли половина парламентарів — 260 депутатів або 61%”, — повідомили в організації.

Серед фракцій і груп, як вказали у КВУ, найвищі показники відвідування в депутатів фракції “Європейська солідарність” та “Слуга народу”. В середньому на засіданнях Ради було зареєстровано 56,9% депутатів ЄС та 56,7% депутатів “Слуги народу”. Дещо нижчі показники у фракції “Голос” та групи “Довіра”: в середньому на засідання Ради ходили 56,3% депутатів цих політичних сил. Значно нижчі показники відвідування у депутатів групи “Довіра” — 38%.

Найнижчі показники відвідування в депутатів “Опозиційної платформи — За життя” та ВО “Батьківщина”. Лише третина депутатів цих фракцій були в середньому зареєстровані на засіданнях Ради: 33,2% та 32,3% відповідно.

Всього в грудні відбулося вісім пленарних засідань ВР.

Нагадаємо, минулого тижня Верховна Рада призначила низку міністрів, зокрема, Сергія Шкарлета - у МОН, а Романа Лещенка - у Мінагро.