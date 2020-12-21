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Двадцать депутатов не были ни на одном заседании Рады в декабре - КИУ

Киев • УНН

 • 16735 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Комитет избирателей Украины проанализировал участие народных депутатов в пленарных заседаниях Верховной Рады в декабре - за месяц 20 депутатов не были ни на одном заседании парламента. Об этом со ссылкой на анализ данных электронной регистрации сообщает пресс-служба КИУ, передает УНН.

Двадцать депутатов не были ни на одном заседании Рады в декабре - КИУ

"По данным ВОО КИУ, 20 народных депутатов не были зарегистрированы ни на одном заседании Рады в декабре. Еще 11 депутатов посетили лишь одно или два заседания Рады, 14 депутатов были зарегистрированы на трех заседаниях. Участие во всех заседаниях приняли половина парламентариев - 260 депутатов или 61%", - сообщили в организации.

Среди фракций и групп, как указали в КИУ, самые высокие показатели посещения у депутатов фракции "Европейская солидарность" и "Слуга народа". В среднем на заседаниях Рады было зарегистрировано 56,9% депутатов ЕС и 56,7% депутатов "Слуги народа". Несколько ниже показатели во фракции "Голос" и группы "Довира": в среднем на заседание Рады ходили 56,3% депутатов этих политических сил. Значительно ниже показатели посещения у депутатов группы "Довира" - 38%.

Самые низкие показатели посещения у депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь" и ВО "Батькивщина". Только треть депутатов этих фракций были в среднем зарегистрированы на заседаниях Рады: 33,2% и 32,3% соответственно.

Всего в декабре состоялось восемь пленарных заседаний ВР.

На прошлой неделе Верховная Рада назначила ряд министров, в частности, Сергея Шкарлета - в МОН, а Романа Лещенко - в Минагро.

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