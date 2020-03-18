Двадцять чотири очки українця принесли клубу перемогу в матчі лідерів чемпіонату Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. БК "Меркезефенді" захисника збірної України з баскетболу Олександра Мішули завдав поразки БК "Фетхіє" в центральній зустрічі 24 туру другого за силою чемпіонату Туреччини, повідомляє кореспондент УНН.
Мішула вийшов у стартовому складі свого колективу і бомбардував кільце опонентів двічі влучно з-за дуги, одного разу з проходу та реалізував два штрафні. На початку другої чверті наш земляк кілька разів асистував партнерам. Окрасою матчу став баззер українця при завершенні половини зустрічі.
Після великої перерви Мішула ще тричі поцілив з-за триочкової дуги, а його колектив святкував розгромний виграш 106:88.
Загальний доробок Мішули склав 24 очки (2/5 двоочкові, 6/13 триочкові, 2/2 штрафні) при 4 передачах, 3 перехопленням та підбирання за 38:23 хвилини. Відзначимо, що більше очок за українця набрав тільки його одноклубник Сонкол – 31.
Додамо, "Меркезефенді" отримав 17 виграшів при 7 поразках – 3 місце таблиці, а "Фетхіє" має 19 перемог – ділить 1 і 2 місце.