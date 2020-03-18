Двадцать четыре очка украинца принесли клубу победу в матче лидеров чемпионата Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. БК "Меркезефенди" защитника сборной Украины по баскетболу Александра Мишулы нанес поражение БК "Фетхие" в центральной встрече 24 тура второго по силе чемпионата Турции, сообщает корреспондент УНН.
Мишула вышел в стартовом составе своего коллектива и бомбардировал кольцо оппонентов дважды точно из-за дуги, однажды с прохода и реализовал два штрафных. В начале второй четверти наш земляк несколько раз ассистировал партнерам. Украшением матча стал баззер украинца при завершении половины встречи.
После большого перерыва Мишула еще трижды попал из-за трехочковой дуги, а его коллектив праздновал разгромный выигрыш 106:88.
Общий доработок Мишулы составил 24 очка (2/5 двухочковые, 6/13 трехочковых, 2/2 штрафные) при 4 передачах, 3 перехвата и подбора за 38:23 минуты. Отметим, что больше очков чем украинец набрал только его одноклубник Сонкол — 31.
Добавим, “Меркезефенди” получил 17 выигрышей при 7 поражениях — 3 место таблицы, а “Фетхие” имеет 19 побед — делит 1 и 2 место.