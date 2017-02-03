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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Два житлових будинки впали через підтоплення на Закарпатті

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 3 лютого. УНН. Сьогодні, 3 лютого, у с.Бронька Іршавського району через льодовий затор вийшла з берегів р.Красна й підтопила кілька житлових будинків, два з яких не витримали водного напору й обвалилися. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Закарпатської ОДА, передає кореспондент УНН.

Два житлових будинки впали через підтоплення на Закарпатті

“Ще до початку критичного підйому води господарів обох будинків евакуювали човнами, тому ніхто не постраждав. Люди зараз живуть у своїх родичів, є можливість переселити їх у дільничну лікарню в с.Довге або в інші соціальні об’єкти на території Іршавського району. Ще кілька будинків на берегах р.Красна підтоплені, але не зруйновані, господарів також евакуювали заздалегідь”, — коментує ситуацію голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

Окрім того, у вказаному населеному пункті підтопило дитячий садок, який довелося тимчасово закрити. Станом на 11:00 вода в р.Красна пішла на спад, загрози нових підтоплень немає. Створена комісія з представників сільради ра райдержадміністрації, яка встановлює й документує завдані стихією збитки.

Нагадаємо, станом на 10:00 3 лютого внаслідок танення снігу, утворення льодових заторів на потічках та річках Закарпаття, випадання дощу, підняття рівнів води відбулося підтоплення 87 дворогосподарств та 4 житлових будинків у Перечинському, Іршавському та Тячівському районах.

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