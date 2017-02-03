Два житлових будинки впали через підтоплення на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 3 лютого. УНН. Сьогодні, 3 лютого, у с.Бронька Іршавського району через льодовий затор вийшла з берегів р.Красна й підтопила кілька житлових будинків, два з яких не витримали водного напору й обвалилися. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Закарпатської ОДА, передає кореспондент УНН.
“Ще до початку критичного підйому води господарів обох будинків евакуювали човнами, тому ніхто не постраждав. Люди зараз живуть у своїх родичів, є можливість переселити їх у дільничну лікарню в с.Довге або в інші соціальні об’єкти на території Іршавського району. Ще кілька будинків на берегах р.Красна підтоплені, але не зруйновані, господарів також евакуювали заздалегідь”, — коментує ситуацію голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.
Окрім того, у вказаному населеному пункті підтопило дитячий садок, який довелося тимчасово закрити. Станом на 11:00 вода в р.Красна пішла на спад, загрози нових підтоплень немає. Створена комісія з представників сільради ра райдержадміністрації, яка встановлює й документує завдані стихією збитки.
Нагадаємо, станом на 10:00 3 лютого внаслідок танення снігу, утворення льодових заторів на потічках та річках Закарпаття, випадання дощу, підняття рівнів води відбулося підтоплення 87 дворогосподарств та 4 житлових будинків у Перечинському, Іршавському та Тячівському районах.