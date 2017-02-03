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Два жилых дома упали из-за подтопления на Закарпатье

Киев • УНН

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УЖГОРОД-КИЕВ. 3 февраля. УНН. Сегодня, 3 февраля, в с.Бронька Иршавского района через ледовый затор вышла из берегов р.Красна и подтопила несколько жилых домов, два из которых не выдержали водного напора и обрушились. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Закарпатской ОГА, передает корреспондент УНН.

Два жилых дома упали из-за подтопления на Закарпатье

"Еще до начала критического подъема воды хозяев обоих домов эвакуировали на лодках, поэтому никто не пострадал. Люди сейчас живут у своих родственников, есть возможность переселить их в участковую больницу в с.Долгое или в другие социальные объекты на территории Иршавского района. Еще несколько домов на берегах р.Красна подтоплены, но не разрушены, хозяев также эвакуировали заранее ", - комментирует ситуацию председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

Кроме того, в указанном населенном пункте подтопило детский сад, который пришлось закрыть. По состоянию на 11:00 вода в р.Красна пошла на спад, угрозы новых подтоплений нет. Создана комиссия из представителей сельсовета и райгосадминистрации, которая устанавливает и документирует нанесенный стихией ущерб.

Напомним, по состоянию на 10:00 3 февраля в результате таяния снега, образование ледовых заторов на потоках и реках Закарпатья, выпадение дождя, повышение уровней воды произошло подтопление 87 дворов и 4 жилых домов в Перечинском, Иршавском и Тячевском районах .

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