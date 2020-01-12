Два відбитих пенальті "Луніна" вивели "Вальядолід" в 1/16 фіналу Кубку Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. У матчі 1/32 фіналу Кубку Іспанії “Вальядолід” воротаря національної збірної України Андрія Луніна на виїзді зустрічався з представником Сегунди В (третій дивізіон місцевого чемпіонату) ФК “Марбелья”, інформує УНН з посиланням на сайти клубів.
Лунін вдруге отримав шанс в сезоні проявити себе і вийшов у стартовому складі, провівши повний поєдинок.
Основний час та додаткові екстра-тайми завершилися нічиєю 1:1. Героєм післяматчевої серії пенальті став саме Лунін, який при першому ударі залишився на місці та легко взяв м’яч в руки, адже суперник спробував відправити ігровий снаряд по центру воріт. Далі Лунін вгадав політ м’яча та відбив його з нижнього кута воріт — 4:1 в серії пенальті.
Нагадаємо, що права на Луніна належать “Реалу”, але по контракту оренди українець виступає за “Вальядолід”.