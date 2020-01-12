Два отраженных пенальти "Лунина" вывели "Вальядолид" в 1/16 финала Кубка Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В матче 1/32 финала Кубка Испании “Вальядолид” вратаря национальной сборной Украины Андрея Лунина на выезде встречался с представителем Сегунды В (третий дивизион местного чемпионата) ФК “Марбелья”, информирует УНН со ссылкой на сайты клубов.
Лунин вдруг получил шанс в сезоне проявить себя и вышел в стартовом составе, проведя полный поединок.
Основное время и дополнительные экстра-тайма завершились ничьей 1:1. Героем послематчевой серии пенальти именно Лунин, который при первом ударе остался на месте и легко взял мяч в руки, ведь соперник попытался отправить игровой снаряд по центру ворот. Далее Лунин угадал полет мяча и отбил его из нижнего угла ворот — 4:1 в серии пенальти.
Напомним, что права на Лунина принадлежат “Реалу”, но по контракту аренды украинец выступает за “Вальядолид”.