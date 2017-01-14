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Два трамваї зіштовхнулись у Москві, шість осіб травмовано

Два трамваї зіштовхнулись у Москві, шість осіб травмовано

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. На заході Москви зіштовхнулись два трамваї. У результаті ДТП 6 осіб постраждали, 5 із них довелось госпіталізувати, передає УНН.

Очевидець зіткнення двох трамваїв на Авіаційній вулиці на північному заході Москви виклав в мережу відео наслідків аварії.

На записі видно трамваї, що зіштовхнулись, затор, що утворився внаслідок ДТП, а також машини МНС і карети "швидкої допомоги".

Як повідомляють РІА "Новости", у результаті події постраждали шестеро людей, п'ятьох з них довелося госпіталізувати.

Нагадаємо, аварія за участю щонайменше 19 автомобілів сталася в провінції Гуандун на півдні Китаю, загинули шестеро людей, ще 15 постраждали.

Українські Національні Новини

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