Два трамваї зіштовхнулись у Москві, шість осіб травмовано
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. На заході Москви зіштовхнулись два трамваї. У результаті ДТП 6 осіб постраждали, 5 із них довелось госпіталізувати, передає УНН.
Очевидець зіткнення двох трамваїв на Авіаційній вулиці на північному заході Москви виклав в мережу відео наслідків аварії.
На записі видно трамваї, що зіштовхнулись, затор, що утворився внаслідок ДТП, а також машини МНС і карети "швидкої допомоги".
Як повідомляють РІА "Новости", у результаті події постраждали шестеро людей, п'ятьох з них довелося госпіталізувати.
Нагадаємо, аварія за участю щонайменше 19 автомобілів сталася в провінції Гуандун на півдні Китаю, загинули шестеро людей, ще 15 постраждали.