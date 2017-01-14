Два трамвая столкнулись в Москве, шесть человек получили травмы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. На западе Москвы столкнулись два трамвая. В результате ДТП 6 человек пострадали, 5 из них пришлось госпитализировать, передает УНН.
Очевидец столкновения двух трамваев на Авиационной улице на северо-западе Москвы выложил в сеть видео последствий аварии.
На записи видно трамваи, которые столкнулись, затор, который образовался в результате ДТП, а также машины МЧС и кареты "скорой помощи".
Как сообщает РИА "Новости", в результате происшествия пострадали шесть человек, пятерых из них пришлось госпитализировать.
Напомним, авария с участием не менее 19 автомобилей произошла в провинции Гуандун на юге Китая, погибли шесть человек, еще 15 пострадали.