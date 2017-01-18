Два світлофори із системою інтелектуального керування збудують у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. У Києві місцях примикання до вулиці Мельникова вулиць Дегтярівської (поруч із Лук’янівським ринком) і Дорогожицької (біля мотоциклетного заводу) збудують два світлофори із системою інтелектуального керування. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
“Нові світлофори відразу матимуть кілька „розумних“ функцій. Так, вони відразу будуть підключені до Автоматизованої систему керування дорожнім рухом (АСКДР), тобто керування ними здійснюватиметься дистанційно з центрального пункту керування АСКДР. У подальшому тут можна буде додатково встановити відеокамери з функцією підрахунку трафіку. Така система у тестовому режимі вже працює біля Повітрофлотського шляхопроводу”, — повідомив директор КП “Київдорсервіс” Віктор Черній.
У відомстві пояснили, що сьогодні тут ліві повороти здійснюються шляхом саморегулювання. Тобто водії, аби повернути наліво, чекають, поки проїде зустрічний транспорт. Тому, у години пік через черги на лівий поворот на вулиці Мельникова утворюються затори. Нові світлофори сприятимуть і безпеці руху: не буде спроб проскочити перед зустрічними машинами.
“Наразі спеціалісти Центру вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки КП „Київдорсервіс“ відпрацьовують у тестовому режимі інтеграцію нових світлофорів у маршрут „Зеленої хвилі“, що проходить вулицями Стеценко, Щусєва, Мельникова, Січових Стрільців і до Михайлівської площі”, — сказано в повідомленні КМДА.