Два светофора с системой интеллектуального управления построят в Киеве

"Новые светофоры будут сразу иметь несколько "умных" функций. Так, они сразу будут подключены к Автоматизированной системе управления дорожным движением (АСУДД), то есть управление ими будет осуществляться дистанционно с центрального пункта управления АСУДД. В дальнейшем здесь можно будет дополнительно установить видеокамеры с функцией подсчета трафика. Такая система в тестовом режиме уже работает возле Воздухофлотского путепровода", - сообщил директор КП "Киевдорсервис" Виктор Черний.

В ведомстве пояснили, что сегодня здесь левые повороты осуществляются путем саморегулирования. То есть водители, чтобы повернуть налево, ждут, пока проедет встречный транспорт. Поэтому, в часы пик из-за очереди на левый поворот на улице Мельникова образуются пробки. Новые светофоры будут способствовать и безопасности движения: не будет попыток проскочить перед встречными машинами.

"Сейчас специалисты Центра совершенствования организации дорожного движения и его безопасности КП "Киевдорсервис" отрабатывают в тестовом режиме интеграцию новых светофоров в маршрут "Зеленой волны", которая проходит по улицам Стеценко, Щусева, Мельникова, Сечевых Стрельцов и к Михайловской площади", - говорится в сообщении КГГА.