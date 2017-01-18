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Два светофора с системой интеллектуального управления построят в Киеве

Два светофора с системой интеллектуального управления построят в Киеве

Киев • УНН

 • 9327 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. В Киеве местах примыкания к улице Мельникова улиц Дегтяревской (рядом с Лукьяновским рынком) и Дорогожицкой (возле мотоциклетного завода) построят два светофора с системой интеллектуального управления. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.

"Новые светофоры будут сразу иметь несколько "умных" функций. Так, они сразу будут подключены к Автоматизированной системе управления дорожным движением (АСУДД), то есть управление ими будет осуществляться дистанционно с центрального пункта управления АСУДД. В дальнейшем здесь можно будет дополнительно установить видеокамеры с функцией подсчета трафика. Такая система в тестовом режиме уже работает возле Воздухофлотского путепровода", - сообщил директор КП "Киевдорсервис" Виктор Черний.

В ведомстве пояснили, что сегодня здесь левые повороты осуществляются путем саморегулирования. То есть водители, чтобы повернуть налево, ждут, пока проедет встречный транспорт. Поэтому, в часы пик из-за очереди на левый поворот на улице Мельникова образуются пробки. Новые светофоры будут способствовать и безопасности движения: не будет попыток проскочить перед встречными машинами.

"Сейчас специалисты Центра совершенствования организации дорожного движения и его безопасности КП "Киевдорсервис" отрабатывают в тестовом режиме интеграцию новых светофоров в маршрут "Зеленой волны", которая проходит по улицам Стеценко, Щусева, Мельникова, Сечевых Стрельцов и к Михайловской площади", - говорится в сообщении КГГА.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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