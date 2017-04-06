Два столичних театри отримали нові назви
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. В Києві перейменували “Київський муніципальний академічний театр ляльок” та “Експериментальну майстерню “Театр маріонеток”. Про це УНН повідомили у прес-службі Київради.
Відповідно до рішення, “Київський муніципальний академічний театр ляльок” перейменовується на комунальний заклад “Театрально-видовищний заклад культури “Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра”. Таким чином в назві вказується географічне розташування театру.
"Таке уточнення потрібне, в першу чергу, для самих киян та гостей столиці, адже виникали неодноразові випадки, коли люди купуючи квитки в ляльковий театр, який знаходиться на лівому березі Дніпра, приходили на виставу в ляльковий театр у центрі міста. Аби мінімізувати такі незручності, керівництво театру звернулося з проханням в назві уточнити місце розташування закладу", - зазначили в Київраді.
Також перейменували “Експериментальну майстерню “Театр маріонеток”.
“Із назви вилучено слово “експериментальний”, адже відповідний театр створено понад 20 років тому і за цей час він довів, що може працювати як повноцінний заклад культури. Таким чином театр отримав нову назву — “Театрально-видовищний заклад культури “Творча майстерня “Театр маріонеток”,— наголосила співавтор рішення, депутат Київради Ганна Старостенко.
Як повідомляв УНН, музею російського мистецтва в Києві повернуть історичну назву.