Два столичных театра получили новые названия

Согласно решению, "Киевский муниципальный академический театр кукол" переименовывается в коммунальное учреждение "Театрально-зрелищное заведение культуры" Киевский муниципальный академический театр кукол на левом берегу Днепра". Таким образом в названии указывается географическое положение театра.

"Такое уточнение необходимо, в первую очередь, для самих киевлян и гостей столицы, ведь возникали неоднократные случаи, когда люди покупая билеты в кукольный театр, который находится на левом берегу Днепра, приходили на спектакль в кукольный театр в центре города. Чтобы минимизировать такие неудобства руководство театра обратилось с просьбой в названии уточнить местоположение заведения ", - отметили в Киевсовете.

Также переименовали "Экспериментальную мастерскую "Театр марионеток".

"С названия изъято слово "экспериментальный", ведь соответствующий театр создан более 20 лет назад и за это время он доказал, что может работать как полноценный учреждение культуры. Таким образом театр получил новое название - "Театрально-зрелищное заведение культуры "Творческая мастерская "Театр марионеток", - отметила соавтор решения, депутат Киевсовета Анна Старостенко.

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