Два рідкісних природних явища зафіксували на одному фото
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Два рідких атмосферних явища, місячну веселку та полярне сяйво, були зафіксовані на камеру у Швеції в одному фото. Про це повідомляє УНН із посиланням на Daily Mail.
Як додав фотограф, спочатку все було досить звичайно, коли раптово пішов дощ й на небі з’явилась місячна веселка.
Місячна веселка та полярне сяйво були зафіксовані на фотознімку в національному парку Абіску, що у Швеції, на північ від полярного кола.
Довідка УНН: Місячна веселка (також відома як нічна веселка) — веселка, що з’являється від сяйва Місяця. Відрізняється від сонячної тільки меншою яскравістю. Має той же радіус, що і сонячна (близько 42 °), та завжди знаходиться на протилежній від Місяця стороні неба.