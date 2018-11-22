Два редких природных явления зафиксировали на одном фото
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Два редких атмосферных явления, лунную радугу и северное сияние, были зафиксированы на камеру в Швеции в одном фото. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Dailymail.
“Это был невероятный опыт, ведь я фотографирую северное сияние каждую зиму в течение последних десяти лет”, — комментирует фотограф Чед Блэкли.
Как добавил фотограф, сначала все было довольно обычно, когда внезапно пошел дождь и на небе появилась лунная радуга.
Природные явления были зафиксированы в национальном парке Абиску, что в Швеции, к северу от полярного круга.
Справка УНН: Лунная радуга (также известная как ночная радуга) — радуга, появляющаяся от сияния Луны. Отличается от солнечной только меньшей яркостью. Имеет тот же радиус, что и солнечная (около 42 °), и всегда находится на противоположной от Луны стороне неба.