Два пункти пропуску на кордоні з Угорщиною призупинили пропуск транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Два пункти пропуску на українсько-угорському кордоні "Косино" та "Дзвінкове" призупинили пропуск транспортних засобів через технічні проблеми у п'ятницю, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби.
"Сьогодні, 31 березня 2017 року, в зв’язку з технічними проблемами в пунктах пропуску “Косино” та “Дзвінкове”, пропуск осіб через кордон буде здійснюватись тільки в пішому порядку. Прохання врахувати дану інформацію під час планування закордонних поїздок", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, консульські установи посилено охоронятимуть на Закарпатті.