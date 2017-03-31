Два пункти пропуску на кордоні з Угорщиною призупинили пропуск транспорту

"Сьогодні, 31 березня 2017 року, в зв’язку з технічними проблемами в пунктах пропуску “Косино” та “Дзвінкове”, пропуск осіб через кордон буде здійснюватись тільки в пішому порядку. Прохання врахувати дану інформацію під час планування закордонних поїздок", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, консульські установи посилено охоронятимуть на Закарпатті.