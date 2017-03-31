Два пункта пропуска на границе с Венгрией приостановили пропуск транспорта

"Сегодня, 31 марта 2017-го, в связи с техническими проблемами в пунктах пропуска "Косино" и "Дзвонковое", пропуск лиц через границу будет осуществляться только в пешем порядке. Просьба учесть данную информацию при планировании зарубежных поездок", - говорится в сообщении.

Напомним, консульские учреждения будут усиленно охранять на Закарпатье.