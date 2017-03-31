Два пункта пропуска на границе с Венгрией приостановили пропуск транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Два пункта пропуска на украинском-венгерской границе "Косино" и "Дзвонковое" приостановили пропуск транспортных средств из-за технических проблем в пятницу, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы.
"Сегодня, 31 марта 2017-го, в связи с техническими проблемами в пунктах пропуска "Косино" и "Дзвонковое", пропуск лиц через границу будет осуществляться только в пешем порядке. Просьба учесть данную информацию при планировании зарубежных поездок", - говорится в сообщении.
Напомним, консульские учреждения будут усиленно охранять на Закарпатье.