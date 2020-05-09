Два пенальті і вилучення допомогли ФК "Енергетик-БГУ" обіграти лідера чемпіонату Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Двома матчами стартувала програма восьмого туру чемпіонату Білорусі з футболу, передає УНН з посиланням на сайт турніру.
У центральній зустрічі лідер за підсумками семи турів "Слуцьк" українців Чеботаєва і Тетеренка приймав ФК "Енергетик-БГУ". Вже за підсумками півгодини баталії два пенальті у ворота "Слуцьку" реалізував Яхшибоєв. Нігерієць "Слуцьку" Умар забив один м'яч – 2:1 на користь "Енергетика-БГУ".
Проте з 71 хвилини гості догравали у меншості через вилучення Мосаханяна.
Відзначимо, що весь поєдинок у складі господарів провів українець Чеботаєв.
В іншій баталії "Городея" та "Мінськ" розписали мирову – 1:1.
Додамо, "Енергетик-БГУ" набрав 15 очок і наблизився до лідера "Слуцька", у якого на один бал більше.