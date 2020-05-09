Два пенальті і вилучення допомогли ФК "Енергетик-БГУ" обіграти лідера чемпіонату Білорусі

У центральній зустрічі лідер за підсумками семи турів "Слуцьк" українців Чеботаєва і Тетеренка приймав ФК "Енергетик-БГУ". Вже за підсумками півгодини баталії два пенальті у ворота "Слуцьку" реалізував Яхшибоєв. Нігерієць "Слуцьку" Умар забив один м'яч – 2:1 на користь "Енергетика-БГУ".

Проте з 71 хвилини гості догравали у меншості через вилучення Мосаханяна.

Відзначимо, що весь поєдинок у складі господарів провів українець Чеботаєв.

В іншій баталії "Городея" та "Мінськ" розписали мирову – 1:1.

Додамо, "Енергетик-БГУ" набрав 15 очок і наблизився до лідера "Слуцька", у якого на один бал більше.