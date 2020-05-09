Два пенальти и удаление помогли ФК "Энергетик-БГУ" обыграть лидера чемпионата Беларуси

В центральной встрече лидер по итогам семи туров "Слуцк" Украинская Чеботаева и Тетеренке принимал ФК "Энергетик-БГУ". Уже по итогам полчаса баталии два пенальти в ворота "Слуцке" реализовал Яхшибоев. Нигериец "Слуцка" Умар забил один мяч - 2:1 в пользу "Энергетика-БГУ".

Однако с 71 минуты гости доигрывали в меньшинстве после удаления Мосаханяна.

Отметим, что весь поединок в составе хозяев провел украинец Чеботаев.

В другой баталии "Городея" и "Минск" расписали мировую - 1:1.

Добавим, "Энергетик-БГУ" набрал 15 очков и приблизился к лидеру "Слуцку", у которого на один балл больше.