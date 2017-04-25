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Два корпуси університету ім. І. Мечникова замінували в Одесі

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 25 квітня. УНН. Правоохоронці Одеси перевіряють інформацію про замінування двох корпусів ОНУ ім. І.Мечникова. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській обл.

Наразі в навчальних корпусах, що знаходяться на вул.Дворянській та Французькому бульварі, працюють спеціалісти- вибухотехніки,кінологи із собаками. Працівників та студентів з приміщень евакуювали.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.

Нагадаємо, 24 квітня правоохоронці Одеси перевіряли інформацію про замінування залізничного вокзалу, а також в Малиновському райсуді Одеси.

 

Українські Національні Новини

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