Два корпуси університету ім. І. Мечникова замінували в Одесі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 25 квітня. УНН. Правоохоронці Одеси перевіряють інформацію про замінування двох корпусів ОНУ ім. І.Мечникова. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській обл.
Наразі в навчальних корпусах, що знаходяться на вул.Дворянській та Французькому бульварі, працюють спеціалісти- вибухотехніки,кінологи із собаками. Працівників та студентів з приміщень евакуювали.
Наразі вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.
Нагадаємо, 24 квітня правоохоронці Одеси перевіряли інформацію про замінування залізничного вокзалу, а також в Малиновському райсуді Одеси.