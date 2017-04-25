Два корпуса университета им. И. Мечникова минировали в Одессе
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 25 апреля. УНН. Правоохранители Одессы проверяют информацию о минировании двух корпусов ОНУ им. Мечникова. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской обл.
Сейчас в учебных корпусах, находящихся на вул.Дворянська и Французском бульваре, работают специалисты-взрывотехники, кинологи с собаками. Работников и студентов из помещений эвакуировали.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.
Напомним, 24 апреля правоохранители Одессы проверяли информацию о минировании железнодорожного вокзала , а также в Малиновском райсуде Одессы .