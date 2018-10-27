Два десятка українських вузів відкривають підприємницькі клуби для студентів

Проект анонсували у вересні 2018-го року. За півтора місяці до програми підключилися 23 українських ВНЗ. 9 з них вже встигли створити клуби та розпочати роботу.

“Студенти університету разом з доцентом кафедри програмної інженерії, кандидатом технічних наук Віктором Кауком пройшли серію тренінгів в Києві, організованих за підтримки Lucky Labs і присвячених організації клубу", — повідомляє сайт Харківського національного університету радіоелектроніки.

Під час триденної програми команда YEP розповіла про Project Management, ефективний PR & SMM на прикладах Pepsi і United Airlines, навчили як правильно організовувати власні заходи, ознайомили з Design-Thinking. В останній день учасники вже будували бізнес-модель власного стартапу і спланували план роботи на наступні місяці.

Крім Харкова підприємницькі клуби вже відкрилися в вузах Києва, Дніпра, Житомира, Покровська і Херсона.

Стартап клуби в вищих навчальних закладах України стали спільною ініціативою мережі академічних бізнес-інкубаторів YEP! і Міністерства освіти і науки України. А його реалізація проходить за активної підтримки IT-компанії Lucky Labs.

У клубах будуть проходити зустрічі з підприємцями, обговорення нових ідей і проектів, перегляд відеолекцій. Найголовніше — студенти будуть знати, куди йти і до кого звернутися за порадою, якщо у них виникне ідея і бажання розвинути її в стартап.

Мережа академічних бізнес-інкубаторів YEP! з 2016 року працює над створенням ефективної екосистеми розвитку інноваційного підприємництва і стартап-культури в українських університетах. За цей час інкубатор провів три освітніх цикла для 100 стартапів в 13 вищих навчальних закладах.