Два десятка украинских вузов открывают предпринимательские клубы для студентов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Главная задача студенческих стартап клубов – развитие предпринимательской культуры и мышления у студентов, стимулирование стартап-движения и зарождение тренда создания стартапов в университетах, рассказывают создатели проекта, передает УНН.
Проект анонсировали в сентябре 2018-го года. За полтора месяца к программе подключились 23 украинских вуза. 9 из них уже успели создать клубы и начать работу.
“Студенты университета вместе с доцентом кафедры программной инженерии, кандидатом технических наук Виктором Кауком прошли серию тренингов в Киеве, организованных при поддержке Lucky Labs и посвященных организации клуба", — сообщает сайт Харьковского национального университета радиоэлектроники.
В ходе трехдневной программы команда YEP рассказала о Project Management, эффективном PR & SMM на примерах Pepsi и United Airlines, научили как правильно организовывать собственные мероприятия, ознакомили с Design-Thinking. В последний день участники уже строили бизнес-модель собственного стартапа и спланировали план работы на следующие месяцы”.
Помимо Харькова предпринимательские клубы уже открылись в вузах Киева, Днепра, Житомира, Покровска и Херсона.
Стартап клубы в высших учебных заведениях Украины стали совместной инициативой сети академических бизнес-инкубаторов YEP! и Министерства образования и науки Украины. А его реализация проходит при активной поддержке IT-компании Lucky Labs.
В клубах будут проходить встречи с предпринимателями, обсуждение новых идей и проектов, просмотр видеолекций. Самое главное — студенты будут знать, куда идти и к кому обратиться за советом, если у них возникнет идея и желание развить ее в стартап.
Сеть академических бизнес-инкубаторов YEP! с 2016 года работает над созданием эффективной экосистемы развития инновационного предпринимательства и стартап-культуры в украинских университетах. За это время инкубатор провел три образовательных цикла для 100 стартапов в 13 высших учебных заведениях.