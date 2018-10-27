Два десятка украинских вузов открывают предпринимательские клубы для студентов

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108526 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116524 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 154983 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148164 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138271 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129068 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173938 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118146 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141700 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145435 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Два десятка украинских вузов открывают предпринимательские клубы для студентов

Два десятка украинских вузов открывают предпринимательские клубы для студентов

Киев  •  УНН

 • 8920 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Главная задача студенческих стартап клубов – развитие предпринимательской культуры и мышления у студентов, стимулирование стартап-движения и зарождение тренда создания стартапов в университетах, рассказывают создатели проекта, передает УНН.

Проект анонсировали в сентябре 2018-го года. За полтора месяца к программе подключились 23 украинских вуза. 9 из них уже успели создать клубы и начать работу.

“Студенты университета вместе с доцентом кафедры программной инженерии, кандидатом технических наук Виктором Кауком прошли серию тренингов в Киеве, организованных при поддержке Lucky Labs и посвященных организации клуба", — сообщает сайт Харьковского национального университета радиоэлектроники.

В ходе трехдневной программы команда YEP рассказала о Project Management, эффективном PR & SMM на примерах Pepsi и United Airlines, научили как правильно организовывать собственные мероприятия, ознакомили с Design-Thinking. В последний день участники уже строили бизнес-модель собственного стартапа и спланировали план работы на следующие месяцы”.

Помимо Харькова предпринимательские клубы уже открылись в вузах Киева, Днепра, Житомира, Покровска и Херсона.

Стартап клубы в высших учебных заведениях Украины стали совместной инициативой сети академических бизнес-инкубаторов YEP! и Министерства образования и науки Украины. А его реализация проходит при активной поддержке IT-компании Lucky Labs.

В клубах будут проходить встречи с предпринимателями, обсуждение новых идей и проектов, просмотр видеолекций. Самое главное — студенты будут знать, куда идти и к кому обратиться за советом, если у них возникнет идея и желание развить ее в стартап.

Сеть академических бизнес-инкубаторов YEP! с 2016 года работает над созданием эффективной экосистемы развития инновационного предпринимательства и стартап-культуры в украинских университетах. За это время инкубатор провел три образовательных цикла для 100 стартапов в 13 высших учебных заведениях.

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Украинские Национальные Новости

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