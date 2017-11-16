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Два автобуси зіштовхнулись на Львівщині, постраждала жінка

Два автобуси зіштовхнулись на Львівщині, постраждала жінка

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 16 листопада. УНН. На Львівщині внаслідок ДТП за участі двох рейсових автобусів постраждала жінка. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.

Аварія трапилась на автодорозі Дрогобич — Стрий в селі Гаї, Дрогобицького району.

Як попередньо встановили поліцейські, водій рейсового автобуса зі сполученням “Стрий — Дрогобич”, 28-річний мешканець Дрогобицького району, не обрав безпечної швидкості руху, не дотримався дистанції та скоїв зіткнення з рейсовим автобусом “Трускавець — Коблево”, який рухався попереду в попутному напрямку під керуванням 52-річного жителя міста Дрогобич.

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Внаслідок автопригоди пасажирка одного з автобусів, 31-річна стриянка, звернулася за медичною допомогою. У неї медики діагностували “черепно-мозкову травму”.

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Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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