Два автобуса столкнулись во Львовской области, пострадала женщина
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 16 ноября. УНН. Во Львовской области в результате ДТП с участием двух рейсовых автобусов пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.
Авария произошла на автодороге Дрогобыч - Стрый в селе Гаи, Дрогобычского района.
Как предварительно установили полицейские, водитель рейсового автобуса сообщением "Стрый - Дрогобыч", 28-летний житель Дрогобычского района, не выбрал безопасную скорость движения, не выдержал дистанцию и совершил столкновение с рейсовым автобусом "Трускавец - Коблево", который двигался впереди в попутном направлении под управлением 52-летнего жителя города Дрогобыч.
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Вследствие ДТП пассажирка одного из автобусов, 31-летняя стриянка, обратилась за медицинской помощью. У нее медики диагностировали "черепно-мозговую травму".
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Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.