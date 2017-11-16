Два автобуса столкнулись во Львовской области, пострадала женщина

Авария произошла на автодороге Дрогобыч - Стрый в селе Гаи, Дрогобычского района.

Как предварительно установили полицейские, водитель рейсового автобуса сообщением "Стрый - Дрогобыч", 28-летний житель Дрогобычского района, не выбрал безопасную скорость движения, не выдержал дистанцию ​​и совершил столкновение с рейсовым автобусом "Трускавец - Коблево", который двигался впереди в попутном направлении под управлением 52-летнего жителя города Дрогобыч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Луцке пьяной за рулем задержали претендентку на титул "Мисс Украина"

Вследствие ДТП пассажирка одного из автобусов, 31-летняя стриянка, обратилась за медицинской помощью. У нее медики диагностировали "черепно-мозговую травму".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Три ДТП произошли в Кропивницком из-за прорыва трубы

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.