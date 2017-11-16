Два автобуса столкнулись во Львовской области, пострадала женщина

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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 6867 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 22662 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 35641 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 42320 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 40669 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100718 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 89926 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98460 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 125460 просмотра

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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Два автобуса столкнулись во Львовской области, пострадала женщина

Два автобуса столкнулись во Львовской области, пострадала женщина

Киев  •  УНН

 • 10664 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 16 ноября. УНН. Во Львовской области в результате ДТП с участием двух рейсовых автобусов пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.

Авария произошла на автодороге Дрогобыч - Стрый в селе Гаи, Дрогобычского района.

Как предварительно установили полицейские, водитель рейсового автобуса сообщением "Стрый - Дрогобыч", 28-летний житель Дрогобычского района, не выбрал безопасную скорость движения, не выдержал дистанцию ​​и совершил столкновение с рейсовым автобусом "Трускавец - Коблево", который двигался впереди в попутном направлении под управлением 52-летнего жителя города Дрогобыч.

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Вследствие ДТП пассажирка одного из автобусов, 31-летняя стриянка, обратилась за медицинской помощью. У нее медики диагностировали "черепно-мозговую травму".

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Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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