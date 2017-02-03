Два автобуси, мікроавтобус та легковик зіткнулися на Вінниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. На автодорозі Житомир-Могилів-Подільський сталася ДТП за участю двох автобусів “Сетра” та “МАН”, мікроавтобуса “Мерседес Спринтер” та легковика “Форд Конект”. Про це УНН повідомили в прес-службі управління превентивної діяльності ГУПН у Вінницькій області.
Встановлено, що два автобуси сполученням “Москва-Унгени” та “Москва-Сороки” рухалися в напрямку Могилів-Подільська. Між ними їхав автомобіль “Форд Конект”.
За попередньою інформацією, на ділянці траси Житомир-Могилів-Подільський поблизу села Степанки водій автобусу “МАН” не впорався з керуванням через ожеледицю та в’їхав в багажне відділення легковика. В результаті удару “Форд Конект” виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з мікроавтобусом “Мерседес Спринтер” та автобусом “МАН”.
В свою чергу автобус “Сетра” злетів з траси та в’їхав в дерево. Від отриманих травм на місці події загинув 32-річний водій автобусу, громадянин Молдови.
Ніхто з пасажирів автобусів не постраждав. В одному з них перебувало семеро людей, в іншому — десятеро. Усі громадяни Молдови.
З незначними травмами було госпіталізовано також двох громадян, які перебували у легковику “Форд Конект”.
Поліція проводить першочергові слідчі дії на місці аварії. Встановлюються обставини, опитуються очевидці ДТП.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) КК України.
Як повідомляв УНН, масова ДТП на Житомирщині: госпіталізовано жінку з дитиною.