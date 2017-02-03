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Два автобуса, микроавтобус и легковушка столкнулись в Винницкой области

Киев • УНН

 • 7376 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. На автодороге Житомир-Могилев-Подольский произошло ДТП с участием двух автобусов "Сетра" и "МАН", микроавтобуса "Мерседес Спринтер" и легковушки "Форд Коннект". Об этом сообщили УНН в пресс-службе управления превентивной деятельности ГУНП в Винницкой области.

Два автобуса, микроавтобус и легковушка столкнулись в Винницкой области

Установлено, что два автобуса сообщением "Москва-Унгены" и "Москва-Сороки" двигались в направлении Могилев-Подольского. Между ними ехал автомобиль "Форд Коннект".

По предварительной информации, на участке трассы Житомир-Могилев-Подольский возле села Степанки водитель автобуса "МАН" не справился с управлением из-за гололеда и въехал в багажное отделение легковушки. В результате удара "Форд Коннект" выехал на встречную полосу движения и столкнулся с микроавтобусом "Мерседес Спринтер" и автобусом "МАН".

В свою очередь автобус "Сетра" слетел с трассы и въехал в дерево. От полученных травм на месте происшествия погиб 32-летний водитель автобуса, гражданин Молдовы.

Никто из пассажиров автобусов не пострадал. В одном из них находилось семь человек, в другом - десять. Все граждане Молдовы.

С незначительными травмами были госпитализированы также двое граждан, которые находились в легковушке "Форд Коннект".

Полиция проводит первоочередные следственные действия на месте аварии. Устанавливаются обстоятельства, опрашиваются очевидцы ДТП.

По этому факту возбудили уголовное производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.

Как сообщал УНН, массовое ДТП в Житомирской области: госпитализирована женщина с ребенком.

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