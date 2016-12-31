Два авто із гуманітарною допомогою прослідували через КПВВ "Майорське" на окупований Донбас

"...на виїзд до неконтрольованої території прослідували дві вантажівки, від філії компанії «Людина в біді», з гуманітарним вантажем", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 31 грудня зранку для перетину лінії розмежування в контрольних пунктах на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 40/80; “Мар’їнка” — 70/140; “Новотроїцьке” — 100/70; “Гнутове” — 50/90.