Два авто с гуманитарной помощью проследовали через КПВВ "Майорское" на оккупированный Донбасс

"... На выезд до неконтролируемой территории проследовали два грузовика, от филиала компании« Человек в беде », с гуманитарным грузом", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 декабря утром для пересечения линии разграничения в контрольных пунктах на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 40/80; "Марьинка" - 70/140; "Новотроицкое" - 100/70; "Гнутово" - 50/90.