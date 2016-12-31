Два авто с гуманитарной помощью проследовали через КПВВ "Майорское" на оккупированный Донбасс
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. На выезд до неконтролируемой территории через КПВВ "Майорское" проследовали два грузовика с гуманитарным грузом. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"... На выезд до неконтролируемой территории проследовали два грузовика, от филиала компании« Человек в беде », с гуманитарным грузом", - говорится в сообщении.
Напомним, 31 декабря утром для пересечения линии разграничения в контрольных пунктах на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 40/80; "Марьинка" - 70/140; "Новотроицкое" - 100/70; "Гнутово" - 50/90.