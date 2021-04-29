Дуже задоволений: Гвардіола оцінив результат півфіналу Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола прокоментував виступ своїх підопічних у поєдинку 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому англійський клуб в гостях завдав поразки "ПСЖ" (1:2), передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
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Наставник розділив поєдинок на тайми: в одному парижани виглядали кращими, а в другому "містяни" домінували на полі.
"Ми дуже добре почали матч. Потім пропустили і відчували тиск. За рахунку 0:1 ми недостатньо добре грали з м'ячем. Часом потрібен час, щоб розслабитися і стати собою. У другому таймі ми стали грати по-іншому в плані тиску на суперника. Це нелегко проти таких гравців, як Неймар, Мбаппе і Ді Марія. Я дуже задоволений, як ми сьогодні зіграли. "Сіті" нечасто грає на цій стадії в Лізі чемпіонів. Хочу, щоб у матчі-відповіді ми просто були собою. Ми непогано справляємося і не можемо грати по-іншому", - наголосив іспанський фахівець.
Варто нагадати
Українець Олександр Зінченко здійснив результативну передачу у матчі з "ПСЖ".