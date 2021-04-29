Очень доволен: Гвардиола оценил результат полуфинала Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал выступление своих подопечных в поединке 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором английский клуб в гостях нанес поражение "ПСЖ" (1:2), передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
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Наставник разделил поединок на тайма: в одном парижане выглядели лучше, а во втором "горожане" доминировали на поле.
"Мы очень хорошо начали матч. Затем пропустили и чувствовали давление. При счете 0:1 мы недостаточно хорошо играли с мячом. Иногда требуется время, чтобы расслабиться и стать собой. Во втором тайме мы стали играть по-другому в плане давления на соперника. Это нелегко против таких игроков, как Неймар, Мбаппе и Ди Мария. Я очень доволен, как мы сыграли. "Сити" нечасто играет на этой стадии в Лиге чемпионов. Хочу, чтобы в ответном матче мы просто были собой. Мы неплохо справляемся и не можем играть по-другому", - отметил испанский специалист.
Стоит напомнить
Украинец Александр Зинченко совершил результативную передачу в матче с "ПСЖ".