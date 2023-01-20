Дуже чіткий сигнал: голова Європарламенту прокоментувала створення спецтрибуналу з агресії Росії

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"Ми ухвалили резолюцію про створення Спеціального трибуналу для судового розгляду у справах про злочини агресії Росії проти України. Це найсильніший сигнал, який міг надіслати Європарламент", - сказала Метсола.

Вона зазначила, що важливо говорити та просувати наратив про відповідальність за військові злочини.

Нагадаємо

Депутати Європарламенту наполягають на створенні спеціального трибуналу для покарання за злочини росії у війні проти України. Відповідну резолюцію Європарламент ухвалив 19 січня.