Очень четкий сигнал: глава Европарламента прокомментировала создание спецтрибунала по агрессии России

Цитата

“Мы приняли резолюцию о создании Специального трибунала для судебного разбирательства по делам о преступлениях агрессии России против Украины. Это самый сильный сигнал, который мог послать Европарламент”, — сказала Метсола.

Она отметила, что важно говорить и продвигать нарратив об ответственности за военные преступления.

Напомним

Депутаты Европарламента настаивают на создании специального трибунала для наказания за преступления России в войне против Украины. Соответствующую резолюцию Европарламент принял 19 января.