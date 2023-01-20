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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Очень четкий сигнал: глава Европарламента прокомментировала создание спецтрибунала по агрессии России

Киев • УНН

 • 1382825 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Председатель Европарламента Роберта Метсола прокомментировала создание спецтрибунала по агрессии России. Соответствующее заявление сделала на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Очень четкий сигнал: глава Европарламента прокомментировала создание спецтрибунала по агрессии России

Цитата

“Мы приняли резолюцию о создании Специального трибунала для судебного разбирательства по делам о преступлениях агрессии России против Украины. Это самый сильный сигнал, который мог послать Европарламент”, — сказала Метсола.

Она отметила, что важно говорить и продвигать нарратив об ответственности за военные преступления.

Напомним

Депутаты Европарламента настаивают на создании специального трибунала для наказания за преступления России в войне против Украины. Соответствующую резолюцию Европарламент принял 19 января.

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