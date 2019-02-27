Душили і 12 разів ударили ножем: у Кіровоградській області скоїли жорстоке вбивство

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 27 лютого. УНН. У селi Бережинка Кропивницького району мiсцевi жителi виявили тiло чоловiка з тiлесними ушкодженнями. Про це кореспонденту УНН стало вiдомо з власних джерел.

Про жахливу знахiдку люди поiнформували полiцiю.

Як встановило слiдство, мiсцева жителька 1986 р. н. разом зi своїм спiвмешканцем прийшла до своєї матерi i побачила її бездиханне тiло. На лiжку в кiмнатi спав вiтчим.

Дочка вирiшила що матiр вбив її цивiльний чоловiк. Тому схопила електричний подовжувач та почала ним душити чоловiка.

Її спiвмешканець, у свою чергу, завдав потерпiлому 12 ножових поранень.

Коли жертва перестала подавати ознаки життя, чоловiк з жiнкою пiшли геть.

Знаряддя вбивства жiнка сховала вдома пiд власним лiжком, а чоловiк викинув нiж до вбиральнi у дворi.

“Факт пiдтверджуємо, працiвниками полiцiї в порядку статтi 208 КПК затримано двi особи. За фактом скоєного особливо тяжкого злочину полiцейськi розпочали кримiнальне провадження за ч. 2 ст. 115 ККУ”, — прокоментувала речниця ГУ НП в областi Вiталiна Бевзенко.

Нагадаємо, торік в Україні зафіксували найменше убивств за всю історію незалежності.

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