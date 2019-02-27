Душили и 12 раз ударили ножом: в Кировоградской области совершили жестокое убийство
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 27 февраля. УНН. В селе Бережинка Кропивницкого района местные жители обнаружили тело мужчины с телесными повреждениями. Об этом корреспонденту УНН стало известно из собственных источников.
Об ужасной находке люди проинформировали полицию.
Как установило следствие, местная жительница 1986 н. вместе со своим сожителем пришла к своей матери и увидела ее бездыханное тело. На кровати в комнате спал отчим.
Дочь решила, что мать убил ее гражданский муж. Поэтому схватила электрический удлинитель и начала им душить мужчину.
Ее сожитель, в свою очередь, нанес потерпевшему 12 ножевых ранений.
Когда жертва перестала подавать признаки жизни, мужчина с женщиной пошли прочь.
Орудие убийства женщина спрятала дома под собственной кроватью, а мужчина выбросил нож в уборную во дворе.
"Факт подтверждаем, работниками полиции в порядке статьи 208 УПК задержаны два лица. По факту совершенного особо тяжкого преступления полицейские начали Уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК", - прокомментировала пресс-секретарь ГУ НП в области Виталина Бевзенко.
Напомним, в прошлом году в Украине зафиксировали меньше всего убийств за всю историю независимости.