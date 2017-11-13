ДУС оголосило тендери на закупівлю меблів для Маріїнського палацу за 1 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Державне управління справами України оголосило тендери на закупівлю комодів, трибун і підставок для прапорів для Маріїнського палацу у Києві на загальну суму мільйон гривень. Відповідні дані опубліковані на сайту держзакупівель ProZorro, передає УНН.
Державне управління справами планує закупити комоди і консоль – 5 штук – на суму 630 тис. гривень.
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Також ДУС оголосило тендер на закупівлю трибун і підставок під прапор – 14 штук – за 370 тис. гривень
Початок аукціону запланований на 27 листопада.
Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа витратила на меблі і декор для Білого дому і адміністративні будівлі, пов'язані з ним, 1,75 млн доларів.