ГУД объявило тендеры на закупку мебели для Мариинского дворца за 1 млн гривен

Государственное управление делами планирует закупить комоды и консоль - 5 штук - на сумму 630 тыс. гривен.

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Также ГУД объявило тендер на закупку трибун и подставок под флаг - 14 штук - по 370 тыс. гривен

Начало аукциона запланировано на 27 ноября.

Напомним, администрация Дональда Трампа потратила на мебель и декор для Белого дома и административные здания, связанные с ним, 1,75 млн долларов.