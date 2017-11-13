ГУД объявило тендеры на закупку мебели для Мариинского дворца за 1 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Государственное управление делами Украины объявило тендеры на закупку комодов, трибун и подставок для флагов для Мариинского дворца в Киеве на общую сумму миллион гривен. Соответствующие данные опубликованы на сайте госзакупок ProZorro, передает УНН.
Государственное управление делами планирует закупить комоды и консоль - 5 штук - на сумму 630 тыс. гривен.
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Также ГУД объявило тендер на закупку трибун и подставок под флаг - 14 штук - по 370 тыс. гривен
Начало аукциона запланировано на 27 ноября.
Напомним, администрация Дональда Трампа потратила на мебель и декор для Белого дома и административные здания, связанные с ним, 1,75 млн долларов.