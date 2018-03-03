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Дуров залучив 850 млн доларів для власної криптовалюти та Telegram

Дуров залучив 850 млн доларів для власної криптовалюти та Telegram

Київ • УНН

 • 11395 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Засновник месенджера Telegram Павло Дуров привернув на ICO 850 млн дол. Про це йдеться в звіті засновника месенджера про залучені інвестиції в блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON), передає УНН з посиланням на Crypto Slate.

На сьогодні документ розглядається Комісією з бірж і цінних паперів США. Проект документа передбачає запуск власної криптовалюти. Також, звіт містить інформацію про інвестиції в розвиток месенджера Telegram на "альтернативні цілі".

Відзначається, що спочатку планувалося зібрати 600 млн дол., але попит підняв цю планку до 850 млн дол.

Команда проекту вперше привертає зовнішній капітал - досі месенджер розроблявся власними коштами його засновників, братів Павла і Миколи Дурових.

Нагадаємо, в Росії криптовалюта може бути узаконена вже до літа.

У той же час, Україна поки ще не визначилася в питанні регулювання ринку криптовалют.

В українському парламенті зареєстровано кілька законопроектів про легалізацію цифрових грошей, і недавно було прийнято рішення об'єднати їх в один документ.

Автором одного з законопроектів про криптовалюту є нардеп від РПЛ Сергій Рибалка (його нещодавно звільнили з посади голови фінансового комітету ВР). До авторського колективу свого документа ("Про стимулювання ринку криптовалют і її похідних" (№ 7183-1) він включив свою подругу - Анастасію Байбородіну.

Разом з тим, експерти Bitcoin Foundation назвали документ "радикала" безглуздим і популістським. А за даними ЗМІ, законопроект Рибалки (№ 7183-1) і зовсім - "списаний" у російських чиновників.

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