Дуров залучив 850 млн доларів для власної криптовалюти та Telegram

КИЇВ. 3 березня. УНН. Засновник месенджера Telegram Павло Дуров привернув на ICO 850 млн дол. Про це йдеться в звіті засновника месенджера про залучені інвестиції в блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON), передає УНН з посиланням на Crypto Slate.