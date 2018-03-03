Дуров привлек 850 млн долларов для собственной криптовалюты и Telegram
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров привлёк на ICO 850 млн долл. Об этом говорится в отчете основателя мессенджера о привлеченных инвестициях в блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON), передает УНН со ссылкой на Crypto Slate
На сегодня документ рассматривается Комиссией по биржам и ценным бумагам США. Проект документа предполагает запуск собственной криптовалюты. Также, отчет содержит информацию об инвестициях в развитие мессенджера Telegram на "альтернативные цели".
Отмечается, что первоначально планировалось собрать 600 млн долл., но спрос подтолкнул эту планку до 850 млн долл.
Команда проекта впервые привлекает внешний капитал — до сих пор мессенджер разрабатывался собственными средствами его основателей, братьев Павла и Николая Дуровых.
Напомним, в России криптовалюта может быть узаконена уже к лету.
В то же время, Украина пока еще не определилась в вопросе регулирования рынка криптовалют.
В украинском парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации цифровых денег, и недавно было принято решение объединить их в один документ.
Автором одного из законопроектов о криптовалюте является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка (его недавно уволили с должности председателя финансового комитета ВР). В авторский коллектив своего документа (“О стимулировании рынка криптовалют и ее производных” (№ 7183-1) он включил свою подругу — Анастасию Байбородину.
Вместе с тем, эксперты Bitcoin Foundation назвали документ “радикала” бессмысленным и популистским. А по данным СМИ,
законопроект Рыбалки (№ 7183-1) и вовсе — “списан” у российских чиновников.