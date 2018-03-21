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Дуров не передаватиме ФСБ ключі шифрування месенджера Telegram

Дуров не передаватиме ФСБ ключі шифрування месенджера Telegram

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Засновник Telegram Павло Дуров не передаватиме Федеральній службі безпеки РФ ключі для розшифровки листування користувачів месенджера. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter-акаунт Дурова.

“Погрози заблокувати Telegram, якщо він не надасть приватні дані користувачів, не матимуть результату. Telegram відстоюватиме свободу і право на особисте життя”, — наголосив Дуров.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В ООН попросили захистити Telegram у Росії

Заява Дурова пов’язана з рішенням Верховного суду РФ від 20 березня надати ФСБ інформацію, необхідну для дешифрування повідомлень популярного месенджера Telegram. Судді відмовились скасовувати постанову ФСБ, за якою компанія Telegram Messenger Limited мусила розкрити ключі для дешифрування шести телефонних номерів. 

Після вердикту найвищого судового органу РФ Роскомнагляд направив Telegram повідомлення про “необхідність виконання обов’язків організатора поширення інформації”. У месенджера є 15 днів на передачу необхідної інформації ФСБ. Після закінчення цього терміну при невиконанні вимог відомство може звернутися до суду для блокування Telegram.

33-річний Павло Дуров, який є одним з розробників соцмережі “ВКонтакте”, залишив Росію у 2014 році. За оцінкою Forbes, його статки оцінюються у 1,7 мільярда доларів США.

Нагадаємо, 31 грудня влада Ірану тимчасово заблокувала доступ до соціальної мережі Instagram і месенджера Telegram через антиурядові протести. Пізніше адміністрація президента США Дональда Трампа закликала владу Ірану повернути доступ до Instagram та інших месенджерів, заблокованих під час антиурядових акцій протесту.

У середині січня Тегеран розблокував доступ до месенджеру Telegram.

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