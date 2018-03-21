Дуров не будет передавать ФСБ ключи шифрования мессенджера Telegram
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Основатель Telegram Павел Дуров не будет передавать Федеральной службе безопасности РФ ключи для расшифровки переписки пользователей мессенджера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter-аккаунт Дурова.
“Угрозы заблокировать Telegram, если он не предоставит частные данные пользователей, останутся без результата. Telegram будет отстаивать свободу и право на личную жизнь”, — подчеркнул Дуров.
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Заявление Дурова связано с решением Верховного суда РФ от 20 марта предоставить ФСБ информацию, необходимую для дешифровки сообщений популярного мессенджера Telegram. Судьи отказались отменять постановление ФСБ, по которой компания Telegram Messenger Limited должна была раскрыть ключи для дешифровки шести телефонных номеров.
После вердикта высшего судебного органа РФ Роскомнадзор направил Telegram сообщение о “необходимости выполнения обязанностей организатора распространения информации”. В мессенджера есть 15 дней на передачу необходимой информации ФСБ. По истечении этого срока при невыполнении требований ведомство может обратиться в суд для блокировки Telegram.
33-летний Павел Дуров, который является одним из разработчиков соцсети “ВКонтакте”, покинул Россию в 2014 году. По оценке Forbes, его состояние оценивается в 1,7 миллиарда долларов США.
Напомним, 31 декабря власти Ирана временно заблокировали доступ к социальной сети Instagram и мессенджера Telegram через антиправительственные протесты. Позже администрация президента США Дональда Трампа призвала власти Ирана вернуть доступ к Instagram и других мессенджеров, заблокированных во время антиправительственных акций протеста.
В середине января Тегеран разблокировал доступ к мессенджера Telegram.