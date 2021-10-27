Дуров анонсував появу реклами у Telegram

Деталі

Засновник Telegram запевнив користувачів, що більшість навіть не помітить нововведення.

"Telegram не показуватиме рекламних повідомлень у списку чатів, особистих бесідах чи групах. Реклама зачепить лише великі канали — сервіси, де вона вже й так є, і підтримка яких призводить до найбільших витрат для Telegram", — ідеться у повідомленні.

Дуров також зазначив, що для показу реклами месенджер не використовуватиме особисті дані. Зміст оголошень залежатиме від тематики великих каналів, в яких їх публікують, а не від інтересів користувачів. Окрім того, він пообіцяв, що рекламні повідомлення стануть ненав'язливими і матимуть лише текст без зображень та посилань.

"У каналах Telegram зараз трапляється реклама, яку публікують власники Telegram-каналів у вигляді звичайних повідомлень. Офіційні рекламні повідомлення, які впроваджує Telegram, будуть комфортнішими для користувачів", — додав Дуров.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У РНБО сформували список проросійських Telegram-каналів