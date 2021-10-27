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Дуров анонсировал появление рекламы в Telegram

Киев • УНН

 • 14714 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что скоро в мессенджере появятся рекламные сообщения. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Дурова.

Дуров анонсировал появление рекламы в Telegram

Детали

Основатель Telegram заверил пользователей, что большинство даже не заметит нововведений.

"Telegram не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных беседах или группах. Реклама затронет только большие каналы — сервисы, где она уже и так есть, и поддержка которых приводит к наибольшим расходам для Telegram", — говорится в сообщении.

Дуров также отметил, что для показа рекламы мессенджер не будет использовать личные данные. Содержание объявлений будет зависеть от тематики больших каналов, в которых они публикуются, а не от интересов пользователей. Кроме того, он пообещал, что рекламные сообщения станут ненавязчивыми и будут иметь только текст без изображений и ссылок.

"В каналах Telegram сейчас встречается реклама, которую публикуют владельцы Telegram-каналов в виде обычных сообщений. Официальные рекламные сообщения, которые внедряет Telegram, будут более комфортными для пользователей", — добавил Дуров.

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